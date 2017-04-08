Block B抵台 明天開唱

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下機時團員們向台灣粉絲揮手致意。（范揚光攝）

睽違2年，韓國男團「Block B」2度來台，團員們一走出登機門就引發粉絲追逐跟拍，進入入境大廳時，瞬間引發接機粉絲尖叫包圍，在工作人員以人牆護送下才搭車離去。

「Block B」是由隊長Zico、朴經、宰孝、U-Kwon、P.O、泰欥、B-Bomb組成，明天將在台大體育館開唱，成員U-Kwon也將和粉絲一起度過25歲生日，場面精采可期。

(中時)