反同婚發起罷免 黃國昌：立場不會動搖
時代力量籍立法委員黃國昌今天表示，支持婚姻平權一直是他作為一個法律人的信念，他在選前就曾公開表態，支持婚姻平權的立場不會有所動搖，各界應多溝通了解婚姻平權的真諦。
媒體報導，反對同婚修改民法的「北北基安定力量聯盟」訴求罷免黃國昌，上午在汐止火車站啟動「拔昌列車」活動，會中不斷高唱歌曲，也高呼口號要罷免黃國昌，並在汐止地區進行遊行。
報導指出，有部分民眾表示，黃國昌選前沒支持婚姻平權，現在選上就支持，覺得自己被騙。黃國昌表示，支持婚姻平權一直是他作為一個法律人的信念。在選前，包括沃草與伴侶盟（台灣伴侶權益推動聯盟）等公民團體要求每位立委候選人針對此議題表態承諾，他也公開承諾。
黃國昌說，他支持婚姻平權的立場不會有所動搖，社會上各種意見都有，應多對話、溝通，了解婚姻平權的真諦，並避免散佈錯誤資訊、甚至非常歧視性的謊言。1060408
(中央社)
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