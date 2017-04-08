陸反腐劇熱播 總片酬不及1名小鮮肉
中國大陸反腐劇「人民的名義」由於大尺度描寫中共官場貪腐，收視率一路長紅。但影劇圈人士說，「人」劇近40名資深演員的總片酬只有人民幣4800萬元，還不及1個偶像演員。
瀋陽晚報報導形容，總投資額約1.2億元的「人」劇，沒有小鮮肉、沒有流量擔當（網路點閱率壓力），取而代之的是張豐毅、陸毅等近40名演技精湛的資深演員。
「人」劇導演李路表示，演員們「都是被好劇本所打動，片酬都給了友情價」。
報導指出，「人」劇由中國大陸最高人民檢察院影視中心領銜製作，而這一中心是全大陸檢察機關的影視製作機構，負賣策劃、拍攝和製作法治題材和檢察題材電視專題片、電視節目和電視劇及影視宣傳報導。
不少中國大陸觀眾對「人」劇的劇本尺度之大，感到驚訝，也因此造就極高收視率。李路表示，「人」劇編劇周梅森先前編寫的反腐劇，都被給過800條甚至1000條意見；但「人」劇只被給了60多條，且沒有「傷筋動骨」，可說非常支持。
但也因為尺度大，使「人」劇不少投資者擔心無法播出而血本無歸，中途落跑。
李路說，的確有幾十家投資者落跑，其中甚至有人中途選擇毀約退出，讓他天天想放棄，最後靠5家民營企業才拍完。最後一筆資金甚到開機10幾天後才進帳。
「人」劇在娛樂取向的湖南衛視播出，也令不少人好奇。李路說，湖南衛視曾派人到片場實地觀察3次，成員年輕有魄力，直接拍板定案不拖泥帶水，讓他感動。至於為何沒在大陸中央電視台播出，一是價格因素，二是央視在總集數上有限制。1060408
(中央社)
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