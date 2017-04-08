周六日來花博！市場美味齊聚、嚐經典滷肉飯

今年天下第一攤評比類別「首創」邀請民眾品嚐滷肉飯列入評分項目，哪碗最深得人心呢？（林宜靜 攝）

如瞭解一座城市，不妨走走傳統菜市場吧！南門市場的年菜、湖洲粽是返鄉遊子的記憶、士林市場的「大餅包小餅」是觀光客必嘗美味、東門市場的「剝皮柳橙」營養又健康！趁著周六日太陽公公露臉，來台北花博走走吧！

「2017台北傳統市場節」在花博盛大展開。（林宜靜 攝）

南門市場美味知名的「湖洲粽」與「冰糖蓮藕」。（林宜靜 攝）

2017台北傳統市場節在此盛大展開，各傳統市場美味齊聚、百貨商品挑好貨、快樂手作學堂搓愛玉、作香包。不可錯過的還有「天下第一攤」評選，要民眾鑑定台北哪一家「滷肉飯」最好吃！

鮮嫩水餃加上「麻醬」、「紅油」醬汁更美味了。（林宜靜 攝）

春分剛過，夏天尚未正式來臨！然台北已經飆上32度以上高溫！日頭赤炎炎，由台北市政府市場處舉行的「台北傳統市場節」今（8日）也在台北花博圓山長廊廣場的熱鬧展開！還不到上午11點，外頭早已擠滿民眾，要來這裡嘗美味、搶好康！

一碗黑豬肉熬煮的「滷汁」加上白飯，就是台灣人懷念的好味到「滷肉飯」。（林宜靜 攝）

台灣美味小吃就是那麼神奇！一碗黑豬肉熬煮的「滷汁」加上白飯，就是台灣人懷念的好味到「滷肉飯」，然台北各大市場的「滷肉飯」何其多？哪家最受民眾喜愛呢？

台灣經典美味「割包」。（林宜靜 攝）」

今日舉辦經典滷肉飯人氣王票選及鑑賞，邀請美福大飯店-國寶主廚董清欽、美食評論家-陶禮君、台灣餐飲傳奇-鬍鬚張董事長張永昌，以及30名老饕食客在現場進行試吃評比，票選出傳統市場經典滷肉飯人氣王。

香噴噴的「黑豬肉香腸」。（林宜靜 攝）

此外，在「天下一攤區」中集結歷屆榮獲天下第一攤殊榮的攤商參與，南門市場的「合興糕糰」、八德市場的「水餃婆」、蘭州市場的「黑車肉鬆」、松江市場的「養生蔬果汁」等齊聚一堂，讓喜愛美食的民眾嚐遍眾多好味道。

標榜材料只有「蛋」的美味「玉子燒」。（林宜靜 攝）

「2017台北傳統市場節」推出多種好康，歡迎民眾周六日來花博一遊。（林宜靜 攝）

活動現場每日提供「拾」在幸福限量福袋（100份），民眾用10元就可以將傳統市場的名攤美食帶回家；另為響應環保，活動現場也安排「環出新幸福」環保推廣活動，民眾只要攜帶不要的美耐皿餐具交付主場服務台回收，即可獲贈304級不銹鋼餐具乙組。

日頭赤炎炎，來杯冰涼營養的「愛玉」好消暑。（林宜靜 攝）

除美味、好康不停歇外，市場節裡還有「快樂手作學堂，看看手搓愛玉是怎麼形成的？DIY粽子香包讓小朋友體會傳統節慶藝文」別以為上市場只能買肉、買菜、買水果M，事實上，台灣傳統市場求新求變，常常是台灣美味小吃的催生者。

趁周六日天氣好，不妨來花博走走吧！品嚐各市場美味，也能在此快樂野餐。（林宜靜 攝）

上菜市場的快樂也等同旅行般，和商家閒話家常、採買各式好料、累了話就來品嚐美味小吃！「品味市場心旅行」就是那麼簡單！趁著這周六日好天氣，趕快相揪親朋好友來花博一遊，嚐嚐台灣道地好料、也來感受台灣市場裡最濃的人情味。

2017台北傳統市場節。（林宜靜 攝）

2017台北傳統市場節「品味市場心旅行」

時間：4月8日、4月9日

地點：花博圓山長廊及花海廣場

(中時電子報)