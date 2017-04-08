婦人走錯路 摔落2米堤防便道

婦人騎機車騎錯路，連人帶車摔落堤防便道。(江詩筑翻攝)

消防人員獲報前往，利用長背板將婦人送上路邊協助送醫。(江詩筑翻攝)

苗栗縣76歲程姓婦人8日上午騎機車跟著友人要去客家大院，一路跟車跟到客屬大橋時，沒跟上友人的車要抄捷徑時，疑因路況不熟在堤防便道旁走錯路，連人帶車摔下邊坡，掉落約3米深的河灘地，所幸人無明顯外傷，只有下巴約1公分穿刺傷，腰部疼痛，騎在前頭的友人發現婦人摔車，連忙報警求救。

苗栗縣消防局派出銅鑼、苗栗、特搜消防分隊等10人到場救援，消防人員使用籃式擔架固定傷患後，沿著斜面將患者脫困，再送至大千醫院救治。

(中時)