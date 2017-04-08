雪隧最低速限提高 4月10日起開罰
國道5號雪山隧道在3月10日將原先的最低速限60公里，調高為70公里。經1個月的宣導期，從周一起，如雪隧內車流順暢，國道警察將會針對時速低於70公里的烏龜車開罰，可罰3000元至6000元罰鍰。
高速公路局交管組組長卓明君指出，宣導期間剛好遇到清明連假，以及連假前一周國道通行費打7折影響，扣除掉連假等特殊因素，宣導期平常假日，雪隧北上每小時最大通行量增加有100輛次，南、北向平均時速增加約有5至10公里。
卓明君表示，提高最低速限至70公里，對平常假日雪隧的用路人來說是很有感，正式執法後成效應會更佳；而平常日雪隧車速本來快，高公局會持續觀察影響與成效。
國道警察表示，由於科技執法還未上路，國道警察會採移動測速器及錄影機，在雪隧內南、北向共6處執法，但取締違規包括超速、任意變換車道、未保持安全車距等，並不是只取締時速低於70公里的烏龜車。
國道警察指出，如果雪隧內有故障車、車禍、道路施工等造成壅塞，以及車流太多等情況，將不會針對烏龜車取締；目前雪隧內違規件數，烏龜車並不像超速、任意變換車道多，但調高最低速限是否讓違規件數增加，仍待觀察，此外，最低速限沒有寬容值，只要低於70公里被取締到就會開單。
(中時)
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