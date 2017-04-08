史畢斯、拉姆等熱門 名人賽升至領先次集團

史畢斯躍居並列第10，最後兩輪爭近3年第2冠。(美聯社資料照)

在奧古斯塔國家俱樂部打出高於標準桿機率，高於低於標準桿情況下，前兩輪結束相差5桿以內選手，都有機會在最後兩輪後來居上奪冠。幾位賽前奪冠熱門包括美國23歲史畢斯、首度參賽的西班牙22歲新秀拉姆、前球王北愛爾蘭麥克羅伊，以及兩度冠軍美國46歲老將米克森，都蟄伏在領先群「次集團」，隨時在最後兩輪攻頂搶冠。

去年在第12洞吞下「4柏忌」丟冠的史畢斯，今年首輪在第15洞再出現一次「4柏忌」，失常打出75桿，8日第2輪在第4洞吞下當天第2個柏忌之後，自此沒有發生重大失誤，第8洞抓鳥，前9洞36洞，後9洞再進帳3鳥，打出33桿，這輪以69桿交卡，以總桿平標準桿，與大他23歲的米克森並列第10。

西班牙新秀拉姆升至並列第6，挑戰大賽首戰冠軍。(美聯社資料照)

今年進軍美巡的菜鳥新人拉姆，靠著農保公開賽冠軍首度取得參加這場大賽資格，賽前許多人不看好他能在首度造訪的奧古斯塔球場有多好表現，但他前兩輪表現四平八穩，先在首輪揮出73桿，次輪再打出4鳥1雙柏忌70桿，以143桿升至並列第6。

本屆前兩輪相差5桿以內共有15人，賽前幾位奪冠熱門史畢斯、拉姆、米克森，都在前15名單中，另外，將在這場比賽尋求「4大賽大滿貫」的麥克羅伊，雖然次輪只揮出73桿，但仍以總桿145桿位居並列第13，只落後「領先4雄」5桿，最後兩輪仍有希望後來居上。

此外，本季贏得3場美巡冠軍的日本好手松山英樹，次輪靠著70桿，以總桿146桿躍居並列第16，爭奪希望也未破滅。

美巡本季拿下3勝的美國新秀湯瑪斯與前球王澳洲1哥戴伊，前者149桿並列第35，後者150桿並列第45，分別落後9桿與10桿，2人由落後差距過大，預料爭逆轉勝希望不高。

(中時電子報)