史畢斯、拉姆等熱門 名人賽升至領先次集團
在奧古斯塔國家俱樂部打出高於標準桿機率，高於低於標準桿情況下，前兩輪結束相差5桿以內選手，都有機會在最後兩輪後來居上奪冠。幾位賽前奪冠熱門包括美國23歲史畢斯、首度參賽的西班牙22歲新秀拉姆、前球王北愛爾蘭麥克羅伊，以及兩度冠軍美國46歲老將米克森，都蟄伏在領先群「次集團」，隨時在最後兩輪攻頂搶冠。
去年在第12洞吞下「4柏忌」丟冠的史畢斯，今年首輪在第15洞再出現一次「4柏忌」，失常打出75桿，8日第2輪在第4洞吞下當天第2個柏忌之後，自此沒有發生重大失誤，第8洞抓鳥，前9洞36洞，後9洞再進帳3鳥，打出33桿，這輪以69桿交卡，以總桿平標準桿，與大他23歲的米克森並列第10。
今年進軍美巡的菜鳥新人拉姆，靠著農保公開賽冠軍首度取得參加這場大賽資格，賽前許多人不看好他能在首度造訪的奧古斯塔球場有多好表現，但他前兩輪表現四平八穩，先在首輪揮出73桿，次輪再打出4鳥1雙柏忌70桿，以143桿升至並列第6。
本屆前兩輪相差5桿以內共有15人，賽前幾位奪冠熱門史畢斯、拉姆、米克森，都在前15名單中，另外，將在這場比賽尋求「4大賽大滿貫」的麥克羅伊，雖然次輪只揮出73桿，但仍以總桿145桿位居並列第13，只落後「領先4雄」5桿，最後兩輪仍有希望後來居上。
此外，本季贏得3場美巡冠軍的日本好手松山英樹，次輪靠著70桿，以總桿146桿躍居並列第16，爭奪希望也未破滅。
美巡本季拿下3勝的美國新秀湯瑪斯與前球王澳洲1哥戴伊，前者149桿並列第35，後者150桿並列第45，分別落後9桿與10桿，2人由落後差距過大，預料爭逆轉勝希望不高。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。