兩岸下半年解凍？許信良：雙方都想打破僵局

許信良8日上午出席「川習會後的美中台三邊關係」座談會。（潘維庭攝）

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良8日上午在一場座談會被問到，兩岸之間下半年有沒有可能「解凍」？許信良表示，就他觀察，兩岸領導人都有意願打破僵局，他認為民共之間沒有「那麼大不可跨越的鴻溝」，在法理上也是遵循中華民國憲法、兩岸關係條例處理，唯有「九二共識」這樣的「政治語言」，「國民黨能說、民進黨不能說」，他認為差異僅在政治語言，而非法律立場。

許信良8日上午出席「川習會後的美中台三邊關係」座談會，被問到兩岸下半年是否會解凍，他認為「這機會是存在的」。

首先，他認為雙方領導人都有意願，蔡總統說過希望下半年有新的政策提出，她有意願打開僵局，「就我觀察，大陸政府這幾個月來也很多公開表達，也是想打開僵局，所以雙方領導人、政府都有意願打開僵局，打開僵局的機會就存在」。

其次，兩岸真有那麼大不可跨越的鴻溝嗎？「我是不相信的，不是說歷史因素不存在，我過去曾講過，民進黨政府立場跟大陸要求的，我不認為有很大的、不可跨越的鴻溝，以法理上沒有什麼問題，差異是政治語言而已。」他認為，民進黨主張以中華民國憲法、兩岸關係人民條例處理兩岸問題，這也是國民黨執政時的立場，甚至跟大陸的底線「我不認為有很大的區別」。

因此，許信良認為問題是「政治語言」。他認為，國民黨可以說九二共識、一中原則這樣的「政治語言」，「民進黨不能說」，因此他認為差別就在政治語言，而非法律立場上。

他認為，兩岸關係、定位是法律問題，希望大陸要理解這件事情，要重視真正的法律問題，而不要太在乎政治語言，大陸也不希望僵局繼續下去，這樣對兩岸、人民不好，應該盡快打開僵局。

有記者再問，蔡政府要如何打開僵局？許信良回應，蔡政府立場已很清楚，這個立場跟大陸的底線沒有法理上的重大差異，不同就是「政治語言」而已。兩岸因為有不同體制，對很多問題的理解能力不同，兩岸分隔很久，對同一語言理解不一樣，所以不管如何需要對話溝通，「蔡政府其實也一再表達意願，現在看中國大陸怎麼接招，願不願意跟我們進行對話溝通」。

(旺報)