美國兩棲艦訪港 陸戰隊隨行

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美國兩棲攻擊艦麥金島號（USS Makin Island LHD-8）昨天抵達香港訪問，美國陸戰隊第11遠征部隊隨艦來港。

美國駐港總領事館公布，麥金島號訪港期間，船員及士兵會與香港學生進行社區及體育交流活動。

據公布，麥金島號是麥金島兩棲攻擊戒備隊（Makin Island Amphibious Ready Group）的旗艦，正在印度和亞太區與區域夥伴提升兩棲攻擊能力，以及作為因應任何偶發事件的備應力量。

麥金島號來港前，曾在中東地區參與長達多個月的支援聯盟的行動。

網上資料顯示，麥金島號屬「黃蜂級」兩棲攻擊艦，長258公尺，寬36公尺，排水量4.1649萬噸，裝備有防衛反艦飛彈的滾體飛彈、海麻雀飛彈，以及搭載AH-1眼鏡蛇攻擊直升機等。1060408

(中央社)