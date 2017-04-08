陳偉殷本季首勝 歸功捕手帶來安定感

美職棒馬林魚台灣左投陳偉殷今天拿下6年來美職棒開季首場勝投，並敲出生涯首支安打。陳偉殷歸功於捕手帶來的安定感，而擊出首支安打，遠比勝投還要高興。

陳偉殷感謝投手教練的指導及捕手艾里斯（A.J. Ellis）的配球，「艾里斯給我很大的安定感」。「他在春訓及牛棚一再告誡我，不要追求太完美的球，只要投出最有尾勁的球即可」。陳偉殷今晚做到了。

寒風細雨中，美職棒馬林魚今晚作客大都會，以7比2力取，陳偉殷優質先發，拿下本季首勝。主投6局，用球數86記，投出5次三振，被敲出7支安打、失掉1分，還有1記四壞球保送，防禦率1.5。

陳偉殷同時感謝隊友，不管在防備或打擊火力上的支援，讓他可以更有自信投球，專心對付打者。

對於首局出現的亂流，陳偉殷解釋說，牛棚熱身時即感覺天氣很冷，但不敢輕易換穿長袖，一開始節奏還未調節好，第1局稍顯不穩。「不過或許是天冷，讓自己腦袋更清楚一點。」

談到生涯首安，陳偉殷難掩興奮之情。他說，儘管春訓也有，但這是第1支安打上壘，還是內野安打，感覺很特別，那時打出去就只想拚命往一壘跑。

陳偉殷表示，「真的很高興擊出生涯首安，不知道如何形容那種感覺，但絕對比拿下勝投還要高興，自己也鬆了一口氣。」

今晚以前，殷仔51次出場打擊、無一安打，排大聯盟無安打紀錄時間最長的第4位。他在擊出安打返回休息區時，受到教練及隊友的擊掌祝賀，自己更是微笑以對。

陳偉殷希望今年球季都能夠維持今天的水準，持續下去。對今晚被敲出7支安打，自己也略嫌多了些，設法在下一場改進。1060408

(中央社)