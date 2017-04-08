省道台2線車禍 1男1女無生命跡象

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台2線濱海公路發生車禍，1男1女到院前無生命徵象。（李忠一翻攝）

其中一名女性傷者送往陽大附醫急救。（李忠一攝）

宜蘭縣消防局獲報，今天（8日）中午12時42分，一輛重型機車北上行經台2線濱海公路120公里處，疑因閃避不及與一輛廂型車發生碰撞，重機滑向對向車道，重機騎士與後座乘客倒地，2人送醫前均無生命徵象。

廂型車左車頭有碰撞痕跡，機車部分零件散落，男性傷者送往礁溪杏和醫院，女性傷者送往陽明大學附設醫院，醫院急救中，車禍原因與2人身分正由警方調查。

(中時)