習川會 府：我們樂見台美之間零意外

針對習川會，總統府發言人黃重諺表示，整體而言，美中關係平順發展，「台美間零意外，這是我們所樂見」。

他說，國安團隊預先做好嚴整的事前準備，預防各種可能對台灣不利的狀況，會晤的結果，也和台灣的推演一樣，沒有意外。

黃重諺指出，他們了解，美國高度重視東亞地區的和平穩定，身為區域的一員，期待這次的川習會，對於東亞區域的情勢穩定有所助益，也會持續與各方共同合作，為區域的和平穩定與福祉努力。

他說，在台美關係上，由於政府與美方持續密切並且良好的聯繫，維持了台美關係「零意外」的正面進展，這也是政府樂見。同時，也對美國國會與智庫等各界友人在過去以來不斷為台灣發聲，包括在各種場合一再強調「台灣關係法」及「六項保證」之重要性，以及相關原則是美國在處理兩岸政策上的重要考量，對此，再次表達感謝。

(中時)