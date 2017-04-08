國道3號傳火燒車意外

黃男發現車輛傳出異音後停在國道三號路肩查看，未料車子卻起火燃燒。（陳俊雄翻攝）

火勢撲滅後黃男的貨車也被燒到只剩骨架。（陳俊雄翻攝）

警消獲報趕往撲滅火勢。（陳俊雄翻攝）

天氣炎熱導致火燒車？繼昨日停在停車場的賓士車無故起火後，今日中午國道三號北上44.3公里處也傳出一起火燒車事件，一部行經當地的小發財車黃姓男駕駛發現車內傳出異音，就將這部小發財車停在路邊，沒多久就冒出火花，火勢也迅速蔓延。

消防局據報前往救災，但大火已將整部小發財車吞噬，最後這部小發財車燒到只剩骨架，幸好人員並無傷亡。至於起火原因，正由警消人員調查當中。

(中時)