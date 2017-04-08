BBC妙聞 俄禁散播蒲亭濃妝豔抹照

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如俄羅斯禁止民眾散播總統蒲亭濃妝豔抹的同志照；英國45萬年前就經歷過地質上的脫歐；美國歌手巴布狄倫終於低調領諾貝爾文學獎。

●俄國嚴禁散播蒲亭化妝同志照

現在在俄國散播總統蒲亭（Vladimir Putin）化妝，暗指他是同性戀的圖片是違法的。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國司法部將這張照片跟反猶太主義和種族歧視照片與標語等，都一樣歸類為「極端主義內容」。

散播、轉發或分享圖片的人，會被判處15天監禁或罰款3000盧布（新台幣1600元）。

2011年網路上開始散播蒲亭臉頰塗紅色胭脂和厚重眼影妝的圖片，2013年抗議禁止同性戀宣傳的法令時，這些圖片開始更廣泛流傳。

●英國早在45萬年前就脫過歐

英國現在正式啟動退出歐盟程序，但科學家表示，他們有證據顯示「英國脫歐」早在45萬年前就發生過了。

英國廣播公司（BBC）報導，他們已釐清曾經將古大不列顛島和歐洲連繫在一起的狹長陸橋是怎麼斷裂的了。

研究員認為，45萬年前有座巨大湖泊滿溢，逐漸侵蝕陸橋，之後一次大洪水完全打開多佛爾海峽（Dover Strait）。英吉利海峽的海床上，還能找到這些地質事件留下的「傷疤」。

這分研究刊登於期刊「自然通訊」（Nature Communications）上。

●巴布狄倫終於領了諾貝爾文學獎

瑞典媒體報導，歷經數個月不確定和爭議後，美國詩人兼歌手巴布狄倫（Bob Dylan）1日終於在與瑞典學院的秘密會晤中，低調領取了2016年諾貝爾文學獎證書和獎牌。

負責頒獎的瑞典學院（Swedish Academy）3月29日表示，巴布狄倫來到斯德哥爾摩時，將領取文學獎證書和獎牌，但將依照他的意思低調進行。

瑞典公共電視台（SVT）詢及巴布狄倫1日下午是否已領取證書和獎牌時，瑞典學院成員恩格道爾（HoraceEngdahl）回答稱「是的」，但未多加說明。

領獎是在一處保密地點進行，瑞典學院一直守口如瓶，不願發表評論。

●哈里遜福特駕機險釀空難 FAA判免懲戒

好萊塢影星哈里遜福特（Harrison Ford）的律師告訴法新社，這位74歲「印第安納瓊斯」影星將不會因為加州機場1次私人飛機駕駛失誤而遭懲戒。

哈里遜福特是經驗老道的飛行員和古董飛機收藏家，2月間他駕機降落加州橘郡約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，將飛機降落在滑行道而非跑道上，期間穿越1架載有110名乘客和6名機組員的波音737客機。

哈里遜福特的委任律師霍弗（Stephen Hofer）在聲明中表示，美國聯邦航空總署（FAA）通知哈里遜福特，他們已「結束調查」2月13日這起事件。

倫敦「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，霍弗在聲明中說，FAA將不對哈里遜福特罰款，哈里遜福特也將不受限制的保有飛行執照。

●科學家首度發現 類地行星擁有大氣層

科學家首度發現1顆擁有大氣層的類地行星。這顆行星名為GJ 1132b，大小是地球的1.4倍，距離地球約39光年。

BBC報導，根據科學家觀測，這顆「超級地球」表面覆蓋一層濃厚的氣體，成分可能是水或甲烷或兩者混合。

這項研究刊登於「天文期刊」（Astronomical Journal）。

在行星上探測到大氣層並以此為其特徵，是科學家在太陽系外探尋外星生命的重要一步。

不過，這顆行星極可能不適合人居，因為它的地表溫度高達攝氏370度。1060408

(中央社)