住宅70年產權到期 山西：可正常交易

在中國大陸，一般住宅買賣只有40年到70年不等的土地使用權，產權到期後如何處理向來備受討論。最近山西省公布規定，在新政策公布前，不用申請和收取費用就可在產權到期後正常辦理交易。

新華社報導，山西省近日下發「關於解決當前不動產統一登記若干問題的操作規範」，其中提出，住宅建設用地使用權期間屆滿的，不需要提出續期申請，也不收取費用，可正常辦理交易和登記手續。

大陸的房屋產權由房屋所有權和土地使用權兩部分組成，其中房屋所有權的期限規定是永遠，而土地使用權根據有關規定為40年、50年或70年不等。

去年4月，大陸浙江省溫州一名購屋者買了中古屋才發現土地使用權已經到期，無法過戶。當時溫州市政府要求，此案例中的20年產權到期的業主，需按照房屋價格1/3繳費續期，引發民眾爭議。

據新京報先前的報導，中國大陸國土資源部部長姜大明3月8日曾在大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議「部長通道」上表示，將公布住宅建設用地等土地使用權到期後續期的法律安排，推動形成全社會對公民財產長久受保護的穩定預期。

姜大明表示，在相關法律安排公布前，少數地方遇到的房屋、住房土地使用權到期的問題，有關部門已在去年年底提出過渡性解決方案，即不需提出續期申請，不需繳納相關費用，正常辦理交易、登記手續。1060408

(中央社)