全民健走熱鬧登場 林佳龍：運動局準備掛牌

「第42屆萬人健行大會」熱鬧登場，市長林佳龍（前中）及地方民代帶領參加民眾邁步踏出健康。（林欣儀攝）

由台中市政府與維他露基金會主辦的「第42屆萬人健行大會」8日上午熱鬧登場，吸引上萬民眾共襄盛舉，大夥邁步走出健康，同時欣賞周邊風光。市長林佳龍致詞時特別強調，因應2019東亞青運在台中舉辦，運動局將掛牌成立，盼培育更多優秀體育人才。

林佳龍、維他露集團董事長邵瑋霖及多位地方民代在起走儀式下，帶領上萬民眾踏出健康的第一步，許多參加民眾背上簡便物品、手牽著孩子，一路從中台科技大學出發、沿途經過大坑風景區，還有人邊走邊唱唱跳跳，展現活力，健行隊伍蔓延數公里，相當壯觀。

林佳龍表示，他是第10次參加健走活動，深覺要健康就要運動，為推行運動風氣，新成立的運動局將於4月正式掛牌成立，未來除要培育更多體運人才，也盼建設更多運動設施，在登山、健行方面，市府將打造百里登山步道，提供更多優質健身環境。

今年的活動以「萬人健行 健康Let’s Go！」為號召，除有萬人健走，現場還舉辦有獎徵答、贈送樹苗、租稅遊戲、人體彩繪等活動，增添熱鬧氣氛，抵達終點並有摸彩活動，獎項包括筆記型電腦、大坑商圈消費券。

(中時)