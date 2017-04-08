懷孕超過3個月 侯佩岑2胎肚凸超明顯
39歲侯佩岑2011年嫁給黃柏俊，育有一子Ian，先前她透露時候到了，打算幫Ian添個弟妹，不久後便願望成真，上月底喜宣布懷孕超過3個月，今(8日)她首度PO出自己懷孕全身照，大秀明顯孕肚，已準備好二度當媽的她，大方分享「內外兼修」秘訣。
侯佩岑上月透過經紀公司認了即將二度當媽，據悉她為了二胎，前後推掉在台灣、大陸好幾個工作，時裝周行程取消，出書計畫則延到年底，估計至少為此少賺1000萬，至於二胎寶寶性別，侯佩岑暫未透露，只表示老公很期望是女兒，湊成「好」字。
養胎中的侯佩岑，先前PO出和兒子自拍照後，今首度秀出全身照，寬鬆上衣依稀可見她肚子已有明顯隆起，她也坦承：「這次肚子大的比較快」，更大方分享養胎三寶說：「一人吃兩人補，開始內外兼修」，除了有滴雞精等食補好物外，也有保養品及育兒書籍，粉絲也說：「怎麼還是這麼美」、「好瘦又好美的孕婦」、「這孕婦太美了啦，叫我們凡人怎麼辦」。
(中時電子報)
關鍵字：侯佩岑
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