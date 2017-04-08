分手小13歲高球男友 蕭亞軒洩2情變主因
蕭亞軒和小她13歲華裔高球選手陳樺，兩人交往八個月後驚傳分手，她更在IG寫下52字抒發心情，並強調「我會好好的」，疑似證實這段戀情結束，稍早蕭亞軒本人也證實分手，並透露兩人情變主要原因。
根據《蘋果日報》報導，蕭亞軒表示除了年齡有些差距，價值觀跟個性有些不適合，經過兩人協議後才決定分手，自己從來不奢望跟多富有的人交往，但歷經母親過世後，讓自己發現更像個男人一樣，有能力照顧自己和弟弟，最後感嘆愛情需要彼此相投能長久的人，也許是緣分還沒到吧，對這段逝去的戀情坦然面對。
對此經紀公司也表示，ELVA目前把重心放在新專輯及其他計劃上，私領域的事情放在比較後面位置，至於戀情屬於私人領域的事，公司不會去過問，看藝人肯透露多少全由自己決定，絕對給予百分之百的尊重。
(中時電子報)
關鍵字：蕭亞軒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。