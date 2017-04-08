分手小13歲高球男友 蕭亞軒洩2情變主因

蕭亞軒宣布和華裔高球選手陳樺分手。(圖/本報系資料照)

蕭亞軒和小她13歲華裔高球選手陳樺，兩人交往八個月後驚傳分手，她更在IG寫下52字抒發心情，並強調「我會好好的」，疑似證實這段戀情結束，稍早蕭亞軒本人也證實分手，並透露兩人情變主要原因。

根據《蘋果日報》報導，蕭亞軒表示除了年齡有些差距，價值觀跟個性有些不適合，經過兩人協議後才決定分手，自己從來不奢望跟多富有的人交往，但歷經母親過世後，讓自己發現更像個男人一樣，有能力照顧自己和弟弟，最後感嘆愛情需要彼此相投能長久的人，也許是緣分還沒到吧，對這段逝去的戀情坦然面對。

對此經紀公司也表示，ELVA目前把重心放在新專輯及其他計劃上，私領域的事情放在比較後面位置，至於戀情屬於私人領域的事，公司不會去過問，看藝人肯透露多少全由自己決定，絕對給予百分之百的尊重。

(中時電子報)