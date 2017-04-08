半夜出門遭阿嬤擋下 孫女開窗意圖跳樓

土城學府路日前傳出祖孫因為家庭管教問題引發爭吵後，孫女突然開啟窗戶意圖從2樓跳下，幸好前往處理的員警立馬衝上前將她拉下，及時化解危機。

警方表示，廣福所是在當天凌晨3點多接獲民眾報案指稱，在附近大樓二樓有人在吵架，吵得很兇，還在摔東西。警方獲報立即派遣員警黃鈺婷、王俞翔趕往查看，原來是14歲的孫女因為半夜想要出門卻被外婆阻擋而引發爭吵。

警方到場時，雙方仍不斷於現場叫罵，正當員警試圖將兩人拉開，孫女卻突然跑向窗戶試圖開窗跳樓，女警黃鈺婷見狀立刻衝上前將她拉下，並帶回派出所管束。

警方文到孫女的身上有酒味，詢問後她才坦承凌晨2點有喝啤酒，酒測值為0.05mg/L，警方依兒童及少年福利與權益保障法勸導，並通知其母親到場，媽媽到場後頻頻向警方致歉，並表示會再好好和女兒溝通、管教。

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(中時)