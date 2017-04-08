普悠瑪號輾斃一女子 身分待確認
發生在昨(7日)下午、台鐵133次普悠瑪自強號南下列車，行經湖口段時，1名女婦疑似在鐵軌上遭列車輾斃，由於身上無證件，警方追查了1天仍無法查出身分，8日公布特徵希望家屬出面指認，死者身高約160公分、身材削瘦，年約55歲，右手肘有鋼釘。
警方指出，遭輾斃的女性無名屍，是在昨天下午遭由南港開往潮州的南下普悠瑪自強號列車，於行經新竹縣北湖車站往湖口車站間東線時輾壓並拖行200餘公尺，鐵路警察到場後，在附近軌道上尋獲已殘破的屍體。
警方表示，該具屍體被輾後，因屍首異處，且血肉模糊，只能約莫看出是女性，身分、年齡，以及為何會進入軌道遭撞還待進一步調查。
檢警今天相驗後，因仍無法查出身分，特別公布死者特徵，希望家屬出面指認，而除了上述的身體特徵外，死者上衣穿著粉紅色長T恤，上頭印有「SAINT LINESS UNIVERSITY」字樣，黑灰色掛帽運動外套，上頭有皇冠圖形，長褲為黑灰色有泰迪熊標誌。警方連絡電話：03-5266947，鐵路警察新竹分駐所。
(中時)
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