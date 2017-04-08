印度教激進暴行 最高法院要求政府說明

印度教激進分子近來在印度各省私自抓捕、殺害從事牛肉、牛皮相關產業的賤民，印度最高法院接獲訴願後，昨天下令中央政府和多數為印度人民黨執政的6個省府做出回應。

在印度人民黨（BJP）取得印度中央執政權，最近更在5省選舉中大贏後，與BJP關係密切的印度教激進團體在印度各地更加猖獗，經常發生擅自對被控運輸、販賣牛肉的人及從事剝除牛皮工作的賤民（Dalit）動用私刑，有人甚至因而死亡。

不過，即使如此，印度中央政府和許多由BJP執政的省政府遲遲沒有採取行動，引發人權運動者的不滿，

企業家與活動家普納瓦拉（Tehseen Poonawala)針對最近發生在拉吉斯坦省阿爾瓦縣（Alwar）的類似事件，委託律師向最高法院提出訴願，要求政府阻止相關暴行。

訴願書指控，被印度教暴民動用私刑的賤民，只是從事把已死的牛隻撥除牛皮以供利用的傳統職業，卻被所謂保護牛的印度教激進團體動用私刑，此舉已造成印度不同社群和種姓間的不和諧，且逐漸蔓延開來。

訴願書並指出，一些省政府如古茶拉底省政府，甚至還頒布「古茶拉底省動物預防法」賦予所有自稱保護牛隻的人公職身分，禁止對這些人的暴行採取法律行動，已完全違反憲法。

「印度人報」（The Hindu）報導，最高法院法官米斯拉（Dipak Misra）所率聯合審理法庭昨天開庭審理訴願時，質疑中央政府、拉吉斯坦省（Rajasthan ）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、古茶拉底省（Gujarat）、加爾克漢德省（Jharkhand）、卡納塔卡省（Karnataka）和北方省（Uttar Pradesh）省政府，為什麼沒有對這些印度教激進分子與團體採取行動，並下令中央政府和這6個省府提出說明。

上述6省，除卡納塔卡省是國大黨執政，其餘5省皆是BJP執政。1060408

(中央社)