女兒中文歌迎習近平 伊凡卡驕傲曬影片
中國大陸國家主席習近平首度與美國總統川普會面期間，美國第一千金伊凡卡讓女兒阿拉貝拉和兒子約瑟夫演唱中文歌曲並背誦「三字經」和唐詩，還將影片PO上網。
「每日郵報」網站報導，川普在他的佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部接待習近平和夫人彭麗媛，育有3個孩子的伊凡卡（Ivanka）為展現熱切的歡迎之意，昨天安排5歲女兒阿拉貝拉（Arabella）在習近平夫婦面前獻唱中文歌。
伊凡卡在Instagram上傳影片，還寫說「為阿拉貝拉與約瑟夫（Joseph）歡迎習近平主席和夫人彭麗媛正式訪美的表現感到自豪」。言末還寫中文和英文的「歡迎」。
影片中可見伊凡卡帶女兒出來見貴賓，丈夫庫許納（Jared Kushner）則牽著3歲兒子約瑟夫的手。伊凡卡說「我們希望讓你們感覺賓至如歸」，之後習近平熱情問候小朋友。
阿拉貝拉唱中文歌曲「茉莉花」，而約瑟夫似乎有點怯場，不過習近平和歌唱家彭麗媛對他們的歡迎之舉看起來很高興。
伊凡卡的1歲小兒子西奧多（Theodore）沒在現場，不過應該也會跟隨姊姊哥哥腳步學中文。
網友看到影片後大多稱讚小朋友很可愛，也有人說伊凡卡是「很棒的媽媽」。另有留言戲稱：「我猜這就是我們所說的『養兵千日用在一時』，大家查一下就知道我的意思。不過小朋友很可愛。」還有人讚這是「破冰」，「讓對方感覺賓至如歸，外加展現川普家族人性面」。1060408
(中央社)
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