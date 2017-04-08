堆動遲緩兒篩檢 她救了400多個家庭
發展遲緩的兒童若未及時照顧，可能一生都需家人照料。有看到宜蘭許多孩童，因錯過黃金治療期而終身遺憾，小兒科醫師陳慧如在羅東聖母醫院進行公費服務時，推動3歲以下孩子的基層篩檢計畫，3年內篩檢了5000多人，並成功找出約400個發展遲緩兒童，今獲頒兒科新銳獎。
瑞信兒童醫療基金會今頒發台灣兒童醫療貢獻獎，表揚致力服務兒童的醫療相關人員，馬偕兒童醫院兒童神經科資深主治醫師陳慧如也獲頒兒科新銳獎。她因為公費生身分，畢業後前往宜蘭羅東聖母醫院進行服務，卻意外發現宜蘭長久存在的一個問題。
「宜蘭因為原住民、外籍配偶多，在照顧孩童的發育時，卻常忽略語言、認知的引導和刺激」，她表示，如此一來，就算是天生正常的孩童，也易因此出現語言和認知的發展遲緩，且多數家長因為衛教觀念不足，鮮少會因覺得孩子「發展遲緩」而帶來就醫，導致錯過3~5歲間的黃金治療期。
一旦錯過黃金治療期，後續要再補強就相當不易，也是陳慧如覺得相當可惜的原因，因此，她決定化被動為主動，和宜蘭各地的基層診所合作，除了深入社區做宣導、篩檢外，也會在家長帶孩子來打疫苗時，提供篩檢的服務，「像是孩子2~3歲間，需要接種日本腦炎疫苗，是個很好的發展遲緩篩檢時機」。
陳慧如說，曾有個媽媽帶2歲男嬰來打疫苗，但她發現男童「走樓梯緩慢、講話只會講單字、對指令的反應差」，因此產生高度警覺，進一步檢查發現、男童確實有動作和語言的發展遲緩。然而，動作發育遲緩容易遭發現，語言遲緩則不易，因為家長多會認為「長大自然就會講了」；她強調，孩童周歲時，應該要學會講單字「像是蘋果」，2歲時要會講片語「像是媽媽抱」，3歲則要會講句子「我想要出門玩」，家長可依此來作為參考標準。
(中時)
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