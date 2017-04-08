神岡獅子會募捐「神獅號」大型捐血車

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神岡獅子會募捐大型捐血車，上午於社口萬興宮舉辦「神獅號」捐贈儀式。（王文吉攝）

「神獅號」立即投入投入捐血工作，目前台中捐血中心O型、AB型仍亮黃燈，籲民眾響應捐輸。（王文吉攝）

取之於社會，回饋於社會！神岡獅子會募捐大型捐血車，上午於社口萬興宮舉辦捐贈儀式，副市長林依瑩、國際獅子會300-C2區總監郭國輝、神岡獅子會長王浚助為「神獅號」揭幕，立委洪慈庸、市議員張立傑、羅永珍也到場，宣告「神獅號」正式投入捐血工作。

林依瑩致詞時特別感謝獅友們凝聚愛心，以實際行動幫助需要幫助的人，就如同獅子會創會精神「服務社會、造福人群」，讓社會處處充滿溫暖。她還說，市府刻正規劃非營利組織與志工中心園區，未來期盼政府與民間共同努力，提供更優質的社福環境及服務。

台中捐血中心估算「神獅號」今日在社口萬興宮約可募得600多袋全血，目前血庫O型、AB型仍亮黃燈，僅能提供4到7日使用，籲民眾響應捐輸，讓醫療用血不虞匱乏。此外，現場同時獎助學金頒發典禮，頒發每人2000元獎學金，共有100名品德兼優學生獲獎。

(中時)