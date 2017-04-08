國道3新北路段火燒車 廂型車焚燬

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

國道3北上44.3公里附近，8日發生火燒車意外，一輛黃色廂型車起火燃燒。新北市府消防局第五大隊趕往搶救，撲滅火勢。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年4月8日

國道3北上44.3公里附近，今天下午發生火燒車意外，一輛黃色廂型車行經當地時，因故起火燃燒。新北市府消防局據報，第五大隊趕往搶救，撲滅火勢。起火原因將由相關單位調查。1060408

(中央社)