斧鑿斑斑 敘遭戰斧空襲後衛星照曝光

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美國海軍公布空襲敘利亞後的衛星照片，3張照片標示說明顯示，敘利亞謝拉特空軍基地多處飛機掩體被轟炸損毀，但照片並未明顯標示出任何飛機殘骸。

美國國防部6日表示，59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）從地中海東部的兩艘美國海軍導向驅逐艦上發射，鎖定敘利亞謝拉特基地（Shayrat）多處目標。飛彈攻擊目標為飛機、強化的飛機掩體、石油和後勤存儲區域、彈藥補給地下碉堡、空防系統和雷達設施等。

執行空襲任務的美國海軍7日透過網路，公布敘利亞謝拉特空軍基地遭戰斧飛彈襲擊後的衛星照片。

美國總統川普6日在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）川習會現場，對媒體發表簡短談話現場公開表示，他已下令對敘利亞一處飛機場發動軍事攻擊，並指控敘利亞動用被禁的化學武器。

川普說：「防止和嚇阻致命化武蔓延和使用，符合美國重大國安利益」，「敘利亞動用被禁的化武是無庸置疑的，違背化武公約義務，且無視聯合國安全理事會的呼籲。」1060408

(中央社)