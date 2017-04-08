敲首安得意 陳偉殷：投手也是有快腳的！

陳偉殷說，打出安打遠比拿下勝投興奮。（中央社）

陳偉殷8日對大都會敲出大聯盟生涯首安，他賽後在臉書上開心的說：「終於打出首安囉！」除了感謝老同學高國輝季前幫他做打擊特訓，殷仔對自己用速度「跑」出這支內野安打尤其得意，留言說：「投手也是有快腳的！」

其實，若不是殷仔全力衝刺，而且速度夠快，這支首安還未必能夠出來。根據大聯盟數據系統分析，球被殷仔打中後的滾動速度為65哩，形成安打的機率只有14％。

殷仔當時打出游擊滾地後就全力衝一壘，完全不知道發生了什麼事情，直到綽號Bone的一壘指導員希爾（Perry Hill）告知，他才知道自己的安打開胡了。

「我不確定發生了什麼事，」殷仔說：「也許是個失誤，直到Bone跟我說是安打，讓我非常振奮，即使我真的不知道發生了什麼事情。」

(中時電子報)