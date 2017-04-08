打歌快閃 宣傳龍岡米干節

來自桃園龍岡地區的姑娘穿著雲南傳統民族服裝，快閃打歌。（甘嘉雯翻攝）

來自桃園龍岡地區的姑娘穿著雲南傳統民族服裝，快閃打歌。（甘嘉雯翻攝）

來自桃園龍岡地區的姑娘穿著雲南傳統民族服裝，快閃打歌。（甘嘉雯翻攝）

來自桃園龍岡地區的姑娘穿著雲南傳統民族服裝，快閃打歌。（甘嘉雯翻攝）

30位來自桃園龍岡地區的姑娘穿著雲南傳統民族服裝，8日穿梭在台北及桃園各大景點打歌踩街，並用時下最流行的快閃歌舞秀搭配少數民族絢爛服飾展現迷人風采，足跡更踏遍中正紀念堂、西門町、信義區香提大道、桃園市政府、桃園機場捷運A1、A18站及華泰購物中心。

市府觀光旅遊局表示，打歌是雲南少數民族的節慶活動，相傳是源自於諸葛亮聚集少數民族，在夜晚升起篝火奏樂跳舞，讓敵人以為人數眾多而不敢進犯，因為是打仗時跳的歌舞，因此稱「打歌」，延續到了現在，每當重大節慶雲南少數民族全寨的男女老少都會盛裝打扮聚集在一起，手牽手自彈自唱一起跳。

為了推廣龍岡的雲南文化，市府自2011辦理龍岡米干節，至今已邁入第7年，今年將由12日的記者會打開序幕，現場將由百位身著雲南傳統服飾的姑娘共同打歌踩街迎賓，並傳遞象徵豐收的「簸箕」祈求國泰民安，16、17日的潑水節活動則邀請緬甸高僧為大家點水祈福，22、23日的火把節則將活動帶入高潮，現場將燃起篝火並展演特色歌舞，展現雲南特有的過節歡慶氛圍。

(中時)