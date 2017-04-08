全民節水日　抗旱大作戰

2017全民節水日8日舉行，盼喚起民眾節水意識，一起作伙進行節水抗旱大作戰。（甘嘉雯攝）

2017全民節水日8日舉行，盼喚起民眾節水意識，一起作伙進行節水抗旱大作戰。（甘嘉雯攝）

經濟部水利署、桃園市政府及台灣自來水公司8日舉行「2017全民節水日」，市長鄭文燦表示，桃園市為工商大市，人口已達211萬人，不論民生或是工業，對用水需求緊密仰賴，不可一日無水，供水穩定不但攸關市民生活品質，更影響工商業發展，呼籲大家「有水當思無水之苦」。

鄭文燦表示，因應氣候變遷導致近年旱季枯水期頻繁缺水，已完成全市15口（含既有3口）抗旱水井之應用配套措施，作為民生雜用水之補充水源利用。

2016年新設12口深達150公尺的戰備水井，水井口徑是16英吋，抽水馬達有40匹的馬力，估算每口抗旱水井每日的供水量約500噸，連同已設置的3口戰備水井，總計15口戰備水井，每日的供水量可達6360噸，如遇缺水時，可立即供附近公務及民眾使用，現今均已全數完工。

(中時)