通緝犯躲屋頂 警眼尖逮3人送辦

57歲蔡姓通緝犯逃亡期間仍涉嫌販毒，鳳山警分局文山所埋伏多時，5日見他外出逮人，蔡男坦承租屋處還有其他同案嫌犯，警方隨即帶同前往，並眼尖在頂樓鐵皮屋頂發現李姓通緝犯及莊姓友人，另在屋內搜出海洛因15公克及安非他命51公克，訊後將三人依毒品罪送辦。

(中時)