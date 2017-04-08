員警助尋回遺失物，攝影師親送感謝函。（甘嘉雯翻攝）

中路派出所警員黃儒上月28日執行環台自行車大賽交通疏導勤務時，發現路邊有個背包，他在勤務結束後仍於原地等待，過了約20鐘有位何先生趕來，向員警表示該背包是自己所遺失的，經確認無誤後交由何先生領回，順手拿起相機為黃員拍了幾張照片。

8日早上何先生帶著一張自己製作，印有黃員相片的感謝卡，由北投專程來到中路派出所贈送給黃員，他說，背包內的相機配件等物品雖非貴重，但為親人所贈，意義極為重要。

(中時)