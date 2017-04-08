101母親節促銷 首度對海外貴客招手
台北101總經理陳世明指出，3月營業業績已回穩成長3%，主要是受惠台灣本地客與日、韓、東南亞等國觀光客貢獻；為了回饋貴客，今年母親節檔期對本地客回饋除了聯名卡友優惠，亦首度開放其他中信、美國運通等6家銀行卡友享有同等12%回饋優惠，且首度對日本PARCO百貨、香港時代廣場、韓國LOTTE購物中心與泰國SIAM PIWAT旗下Paragon等計200萬會員卡友祭出VIP優惠與購物待遇，力拚全檔業績兩位數成長。
而微風廣場等五店亦將自13日起開打母親節促銷，為有別於五月微風之夜大檔大手筆，微風信義推出指定專櫃滿5萬元送1500元酬賓券，高級珠寶滿3萬元送1500酬賓券，國際精品滿萬送千元，國際名品/服飾/時尚家居則是滿5,000元送500元酬賓券，至於流行運動/化妝品/香氛為滿3,000元送300元酬賓券，與其他各大百貨門檻一樣，估有望推出與去年同期增長的業績。
(工商)
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