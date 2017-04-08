川習會未談台灣議題 學者：台灣未失分

川習會落幕，未談一中或台灣議題，學者分析台灣並沒有失分，不用過度焦慮，台灣問題不被拿出來談是好的。學者也認為下半年兩岸有機會互動，因為若獨派抬頭，對兩岸更不利。

兩岸政策協會今天舉行「川習會後的美中台三邊關係」座談會，邀請專家學者分析美國總統川普和中國國家主席習近平會面後的局勢。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥分析，川習會形式意義大於實質成果，形式上兩位領導人在最短時間內安排出峰會，刻意塑造峰會中雙方對話友好氣氛，但沒有具體成果，會後沒看到聯合聲明或召開會後聯合記者會，內容比較陽春。

蔡明彥說，川習會是美中未來經貿、安全、外交角力的首部曲，美中要處理的議題第一是貿易；第二是東海和南海，美方希望中方遵守國際規範，反對海洋軍事化活動；第三是北韓議題，雙方同意合作，但美方提到北京作為沒效的話，不排除採取自己的方式處理北韓議題。

台灣部份，蔡明彥認為，川習會中台灣沒有失分，沒有公開觸及台灣議題，會後美方官員新聞說明會和記者提問也沒提到台灣議題，記者提問也沒提台灣議題，都在談敘利亞。

蔡明彥說，川習會前美方強調台灣關係法重要性，這在告訴中方，台美交往有法律基礎，美國一中政策和北京一中原則中間是有差異的；因此這結果對台灣不太差，這在告訴中方，台美可以在美方強調的台灣關係法架構下正常發展台美關係。

師範大學政治所研究所教授范世平認為，這次川習會主軸是北韓問題，川普選在川習會前以飛彈攻擊敘利亞，是要告訴習近平，美國今天有能力出手，未來透過精密打擊或戰斧飛彈，也可以攻擊北韓相關設施。

范世平分析，遇上美國攻打敘利亞，川習會無法成為單一焦點，但習近平已經要到他想要的，因為日本首相安倍晉三和川普見過兩次，習一次都沒有，中共內部反習的人會質疑對美工作是否沒進展，因此十九大之前習一定要和川普見上一面，且川普打台灣牌讓習很有感，未來川普還是有可能會打台灣牌。

對於川習會未談一中和台灣等議題，范世平認為台灣不用過於焦慮，台灣問題不被拿出來講就是最好的，台灣沒有失分，不管川普怎樣對台灣拋媚眼或講友善的話，政府維持一貫低調謹慎態度，這是好的。

范世平認為下半年兩岸有機會互動，他判斷川普會透過幕僚或直接和習近平表達美方希望兩岸要有互動，因為若兩岸關係始終不能發展，總統蔡英文的兩岸政策行不通，獨派抬頭，對兩岸關係更不利。1060408

(中央社)