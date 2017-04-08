少子化解方 林奏延提6歲以下兒童國家養
前衛生福利部長林奏延今天獲台灣兒童醫療貢獻獎的終身貢獻獎。他說，未來要發揮「剩餘價值」為台灣做事，提出「6歲以下兒童國家養」概念，盼解決少子化問題。
瑞信兒童醫療基金會主辦「第七屆台灣兒童醫療貢獻獎」，下午舉行頒獎典禮。林奏延為兒科奉獻已43年，曾率領長庚醫院團隊找出高致命率的腸病毒71型；進入衛福部擔任公職後，也在體制內改善兒科，為兒童提供健康成長的防護網。
林奏延受訪時表示，擔任兒科醫師多年，也了解台灣未來面對的挑戰，不只是長照建置、人力需求，如何從根本解決「少子化」的問題是關鍵，也是他未來要努力推動的目標。
「未來要利用剩餘價值，再為台灣做事」，林奏延表示，現在養育孩子的責任多在爸媽身上，少子化成為難解的問題，他提出「6歲以下兒童國家養」的概念，希望政府成為父母有利的後盾。他也向副總統陳建仁提出建議，希望政府推動。
林奏延說，6歲以下兒童由國家養的人口紅利政策，須由包括內政部、教育部、衛福部等跨部會共同推動，如社會宅、疫苗券、奶粉券等社會福利，可以給爸媽助力。
獲頒台灣兒童醫療終生貢獻獎，林奏延說，兒科醫師是因為喜歡兒童才投入，希望年輕兒科醫師可以除了本業跟衛教工作，也應該多接觸其他公衛議題，如兒童肥胖、近視等議題，一起為社會做事。1060408
(中央社)
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