泰國月亮之城尖竹汶省 盛產水果和寶石

可能很多人對泰國東部的尖竹汶省陌生，但若是提到泰國榴槤和山竹的重要產地，就非得談更多這座月亮之城，她也是泰國寶石的重要產地。

尖竹汶省（Chanthaburi）位於泰國東部，在泰文中Chantha的意思就是月亮，buri則是城市，所以才有月亮之城的別稱，是一個標準農業省分，以盛產水果著名，其中泰國品質最佳的經濟水果榴槤就在尖竹汶省，早年台灣大賣場販售的泰國榴槤就是本地特產，至今仍有台商在此經營榴槤等水果加工事業。

在尖竹汶的老街是沿著尖竹汶河所興建的木造老屋為主的老街，都是近百年的建築，由於當地盛產紅寶石和藍寶石，這條街也是過去華人、越南人和歐洲人貿易往來的重要街道，至今仍有老式的華人學堂、珠寶店和河岸旅館，河的對岸還有一座被稱為泰國最美麗的聖母大教堂，內有一尊以寶石鑲嵌的聖母像。

來到這條老街就要腳步放慢，隨便在河岸找一家咖啡店的濱河座位喝著咖啡，想像當年熙來攘往的人潮前來交易寶石，靜靜欣賞倒映在尖竹汶河上的教堂倒影，體驗泰式慢活的自在。若是想要祭五臟廟，老街中有家近半世紀的海鮮麵店，在黃色雞蛋麵上鋪著滿滿的各式海鮮，有蟹肉和鮮蝦花枝等，淋上泰式酸辣湯汁，非常值得品嚐。

來寶石產地尖竹汶，當然不要錯過珠寶，老街上也有展售店家，有著各色的祼石和已經鑲嵌完成的戒指或項鏈，價格依形式和大小而定。

想要到此一遊的觀光客，可以自曼谷的公車東站搭乘大巴士抵達尖竹汶，大約是3.5小時的車程，再轉搭計程車到老街，一下車就可以見到尖竹汶省的路標，上頭有著兔子、榴槤、山竹及蛇皮果的路標，非常有趣。

若是在4月抵達尖竹汶，就可以享用到即將進入盛產季的榴槤，5月起有山竹和蛇皮果等，還有水果吃到飽的行程，不妨利用假期來一趟尖竹汶之旅。1060408

(中央社)