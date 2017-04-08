澎湖很法國 前大使呂慶龍居首功

澎湖能順利成為世界最美麗海灣組織會員和爭取到2018年的組織年會在澎湖舉行，讓澎湖登上國際舞台，真正幕後的推手，正是前外交部駐法國代表處特任大使呂慶龍。

澎湖縣長陳光復今天在澎湖（山時）裡國小舉辦的「Bonjour! （蹦啾）PENGHU你好！澎湖」澎湖與法國交流活動中，特別肯定呂大使為國家和澎湖外交打拚所做的努力，並獲聘為組織年會最高榮譽總領隊。

呂慶龍今天應邀抵澎，（山時）裡國小安排有法國沙灘木球、滾球賽聯 與演出法國「快樂出航」、「團結合作」等民謠、音樂劇等，進行澎法文化交流，同時進行法國孤拔將軍早年登陸風櫃蛇頭山的古戰場巡禮，為世界最美麗海灣在澎湖舉辦的序曲。

陳光復表示，世界最美麗海灣組織年會，明年將在澎湖舉辦，要感謝呂慶龍的全力協助爭取，屆時將有48個會員國抵澎與會，中央也全力支持。

他說，明年9月至10月間，預計將陸續有1000名外籍友人抵澎，配合世界最美麗海灣會議，縣府規劃有世界遊艇展、世界鐵人三項、國際美食展、60多位國際慈善選美佳麗、外貿協會亦有一系列活動動，讓世界看見至澎湖。

呂慶龍表示，3年前還在擔任駐法特任大使時，以當時的國家處境，能克服種種困難，以港灣名義組織爭取到澎湖成為世界最美麗海灣組織會員和爭取到2018年的組織年會在澎湖的主辦權，實在是不容易，這是台灣和他無比的光榮，今天在縣府與扶輪社邀請是先行專程到澎湖圓夢。1060408

(中央社)