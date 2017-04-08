謊稱小三美日網購平台員工 女大生遭詐
台北市陳姓女大生，在小三美日網購平台購買知名韓國CC霜，卻接到自稱員工來電，表示因疏失誤刷，要求到ATM依指示操作，陳女共匯出新台幣近4萬元，才驚覺自己遭到詐騙。
刑事局調查，陳姓女大生買完CC霜後，就接到自稱小三美日員工的電話表示「因為員工作業疏失，將個人資料誤刷成批發商，會導致1次扣款24期金額共1萬3176元，如果要取消該項作業，應趕緊依照客服人員指示到ATM前操作」。
約莫10分鐘後，另名自稱是銀行客服人員來電確認誤刷情形，取信陳女，並要求先轉帳3萬元至對方帳戶，但客服人員又稱這次作業失敗無法取消，再要求陳提領4000元出來存入對方提供帳戶，順利存入後，繼續要求陳女轉帳匯款，陳小姐陸續轉帳了2次，總共轉出金額為3萬9995元。
陳女匯款後，對方又表示金融卡被鎖住了，需要解卡程序，為重啟卡片使用，要求至鄰近的燦坤3C店刷卡5萬元，即可順利重新啟動，陳女越想越不對，趕緊撥打165反詐騙電話詢問，才發現已經被騙了。
刑事局表示，經165反詐騙專線統計，2月底至今以類似手法冒用小三美日名義進行詐騙案件數，共計81件；刑事局每週會定期公布高風險賣場(http://www.165.gov.tw/loss_rank.aspx)，希望民眾能多加留意。1060408
(中央社)
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