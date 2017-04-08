森林暗夜傳轟隆隆巨響 驚見怪手盜挖牛樟木

山老鼠開怪手盜挖牛樟木，行徑相當誇張。（呂妍庭翻攝）

山老鼠開怪手盜挖牛樟木，共挖鋸出上千公斤牛樟木。（呂妍庭翻攝）

山老鼠開怪手盜挖牛樟木，共挖鋸出上千公斤牛樟木。（呂妍庭翻攝）

山老鼠開怪手盜挖牛樟木，共挖鋸出上千公斤牛樟木。（呂妍庭翻攝）

山老鼠無法無天，竟直接開怪手挖牛樟！嘉義縣竹崎警分局、保7總隊第7大隊嘉義分隊及嘉義林區管理處等單位，昨7日接到消息，指有山老鼠集團蠢蠢欲動，暗夜前往埋伏，竟驚見貨車把小型怪手載進林班地，4名山老鼠又鋸又挖，盜伐上千公斤牛樟木，因第一次看到連怪手都出動，辦案人員直呼「好扯」，埋伏搜證後，將4名嫌犯當場逮捕法辦。

昨警方全程跟監，在阿里山事業區第152林班地發現59歲葉嫌、54歲謝嫌、36歲官姓和34歲官姓4名山老鼠，分持鏈鋸、鋤頭及駕駛怪手從事盜伐不法行為，當時大型機具作業發出轟隆隆聲響，響徹整座山頭，在寧靜森林中顯得突兀，但嫌犯似乎不以為意，如此大動作連警方也覺誇張，且逮捕4名嫌犯時，發現葉姓嫌犯疑似在搬運過程，遭牛樟木壓傷右手無名指，當場骨折，雖疼痛難耐，葉嫌堅持繼續砍樹，直到落網才被警方緊急送醫。

葉嫌手術後到案表示，手指骨折時就應該停止盜伐，但他不信邪，才會二度被警方逮捕，還自憐自嘆「「歹路果然不可行」，而警方也當場查獲盜伐牛樟木18塊，其中17塊總共951公斤，另1巨大牛樟木目至少上百，目前還在秤重中，全案已依違反森林法、竊盜等罪嫌偵辦中，訊後將移送嘉義地檢署偵辦。

(中時)