年學費40萬 廣東以色列理工學院今秋首招

大陸首間中外合辦的理工學院，位於汕頭的廣東以色列理工學院將對外招生。（圖/中新社）

由汕頭大學和以色列理工學院（Israel Institute of Technology）共同創辦，廣東以色列理工學院將於今年秋季首次對外招生，預計招收海內外學生共300名，其中大陸內地學生240名（廣東150名），海外學生60名。該校由李嘉誠基金會捐資，初次招生系所有三個：化學工程、生物科技和材料工程。內地學生將透過高考成績篩選，國際學生則依以色列的標準入學。

據大陸財新網報導，由汕頭大學和以色列理工學院共同創立，大陸境內首間中外合辦的理工院校- 廣東以色列理工學院即將在今年秋季對外招生，首屆將招收大陸學生240名、國際學生60名，共有化學工程、生物科技和材料工程三個科系。該校校長、孫冶方經濟科學基金會理事長李劍閣表示，「該校將移植以色列的創業精神，採取菁英化教育。全校採全英語教學，招生著重於數學、英語和物理三科，大陸學生必須透過全國高考成績申請，而國際學生則將由以色列理工學院設定標準。」

位於汕頭的廣東理工學院校區模型圖。（圖/新華社）

2015年廣東以色列理工學院啟動儀式時，受邀破土的中共中央政治局委員、廣東省委書記胡春華（中）、已故以色列前總統佩雷斯（左）、汕頭大學校董會名譽主席李嘉誠（右）。（圖/中新社）

由香港首富李嘉誠砸下重金資助，引入以色列最著名的大學之一，結合廣東一帶科技產業發展潛力，培養出更國際化的理工人才。廣東以色列理工學院的學生，每個人都能有一學期的機會前往以色列當地實習和學習，其中6成師資來自以色列、4成從全球招聘。而年度學費方面，每人每年約9,5萬人民幣（約41.8萬台幣），但有5成的新生能獲得獎學金資助，最高上看10萬人民幣（約44萬台幣）。

除了引入教育體系，廣州理工學院校方更希望在汕頭建設完整的園區。該校校董會表示，「我們想要引入中國的是完整的生態體系。首先是學校，之後是學校周圍的工業園區。我們也將鼓勵以色列公司在汕頭建立研發中心。」隨著中外合資的大學如雨後春筍般冒出，具有優質科技傳統的廣州以色列理工學院能否突破重圍，將是外界關注的焦點。

(中時電子報)