桃捷警察隊助失智老人回家

桃園捷運警察隊，協助失智老人回榮家。（甘嘉雯翻攝）

桃園捷警隊7日接獲桃捷行控中心通報在A19體育園區站販賣部前，有一名失智老人忘記自己住哪裡，警員石崴至前往處理。初步瞭解，失智老人姓郭，不記得自己要去何地方，所幸遇員警張化成、張賢宇、石崴至耐心詢問下，並查看老翁身上皮夾，發現老翁有張榮民證，再電詢榮民之家是否有該失智老人，員警幫忙代叫計程車與代付車資，將他送回榮民之家。

(中時)