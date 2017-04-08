公寓大廈修繕　桃市府編7000萬補助

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桃園市府今年編列7000萬元進行公寓大廈修繕補助，將從5月31日至11月1日受理申請，為了讓民眾更了解申請細節，市府建築管理處將於14日、28日下午2點起，在桃園區公所、平鎮區公所舉辦說明會，相關資料可至建管處官網查詢。

(中時)