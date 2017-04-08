卡波斯寶刀未老 57歲奪名人賽綠夾克？

57歲老將卡波斯，落後3桿進入決賽爭冠。(美聯社)

本屆美國名人賽在年輕好手紛紛竄出下，美國57歲老將卡波斯卻打出寶刀未老實力，8日次輪抓到6隻小鳥交出70桿，以總桿143桿(-1)並列第6，不僅是晉級最後兩輪年紀最大選手，且有希望贏得第2件冠軍綠夾克。

這也是卡波斯2010年以來，第6次打進決賽，2012年他一度取得36洞領先，最終獲得並列第12。

生涯贏過12座美巡冠軍的卡波斯，曾於1992年贏過美國名人賽，目前仍在打美國冠軍巡迴賽(長春)，上周才贏得1場冠軍，現暫居獎金榜第2。

他第3輪將與另1位並列第6的西班牙22歲新秀拉姆同組，這2位年紀相差35歲的「老少配」，將在最後兩輪分別爭奪賽史「最老冠軍」與「首戰冠軍」，也是第3輪的吸晴焦點。

(中時電子報)