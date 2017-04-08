男子拋妻選擇小三 法院判離

吳姓男子1年多前發生婚外情，去年10月他喝茫返家休息，手機丟在客廳，妻子好奇檢視他的Line，發現有丈夫與某女子的曖昧對話及親暱照片，攤牌後吳男選擇與「小三」遠走高飛，妻子心寒提告離婚並爭取小孩監護權，桃園地院法官判准離婚，小孩監護權歸女方，吳男須賠償30萬元並給付每月1萬2000元扶養費。

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(中時)