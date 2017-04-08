中市籃球賽宣導 反毒教練下場與學生切磋
台中市政府教育局8日在向上國中舉辦「Fun青春紫錐花盃第4屆3對3籃球錦標賽」，吸引超過800位國、高中職學生參加。HBL高中籃球聯賽前八強「黑馬球隊」后綜高中籃球教練戴金鼎更擔任神秘嘉賓，下場與學生切磋球技。盼藉由籃球運動，讓青年學子展現自我，培養健全發展的身心，達到預防青少年犯罪效果。
青春紫錐花盃籃球賽已連續舉辦第4年！教育局指出，受到許多年輕朋友的熱烈支持與迴響。本次活動特別邀請到后綜高中籃球教練戴金鼎老師擔任神秘嘉賓，在他帶領下，原本瀕臨解散的后綜高中籃球隊一路衝刺，打進高中籃球聯賽前八強，完成前所未有的好表現，不僅成為一隻「黑馬球隊」，也衝出師生團結一致的向心力。
戴金鼎勉勵在場同學，要擁抱夢想，不畏艱辛，遠離毒品。人生長度無法決定，但可以掌握寬度，自己的人生由自己負責。
教育局主秘方炳坤說，籃球運動可作為青年學子展現自我的舞台，培養健全發展的身心，並達到拒絕毒品誘惑及預防犯罪效果；同時，透過正向互動競賽也可增進人際關係，激發其勇於挑戰的精神，讓青少年身心有所成長。
為讓活動更加豐富多元，今日比賽更邀請衛生局、警察局少年警察隊、台中地檢署及國軍中部地區人才招募中心等單位在現場設攤，宣導青少年毒品危害等相關議題，維護青少年安全。此外，國軍招募單位也提供完整升學、就業生涯規劃，提供學子升學就職參考。
(中時)
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