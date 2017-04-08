喬治克魯尼整修擾鄰 發175萬給鄰居堵嘴

喬治克魯尼裝修傳出擾鄰，他祭出銀彈攻勢！（圖／達志影像）

好萊塢男星喬治克魯尼（George Clooney）為了寵愛嬌妻艾默，特地在英國砸下近3億台幣買下莊園豪宅當作結婚禮物。近來夫妻兩大興土木裝修，惹得附近鄰居相當不滿，但為了堵住大家的嘴，克魯尼索性送上45000英鎊(約175萬台幣)補償！

喬治克魯尼這棟位處英國柏克郡的莊園，室內面積高達252坪，但他嫌棄不夠，因此大動作裝修，不僅有卡車及人員進出，噪音更讓鄰居瘋狂抱怨。可克魯尼也不是省油的燈，他和老婆拿出45000英鎊（約台幣175萬）當作鄰居的「補償方案」，其餘還包含希臘假期、有些鄰居無法忍受，克魯尼還幫出房租讓對方能在外租屋，超級大手筆，也難怪最後鄰居0抱怨。

(中時電子報)