77歲「小張菲」宋武雄病逝 經典同台成追憶

「小張菲」宋武雄（右）上月底逝世。（圖／翻攝自Youtube）

張菲與宋武雄戴起眼鏡相當神似。（圖／翻攝自Youtube）

張菲與宋武雄當年同台影片。（影音／取自LONG 1960 Youtube）

有「小張菲」之稱的知名模仿藝人宋武雄上月過世，享壽77歲，他曾上節目《綜藝大哥大》，與張菲（菲哥）本尊來個經典同台，也因這次通告留下一張最喜歡的照片，家人便遵照遺願，選他當時錄影獨照當作遺照，因造型極度神似菲哥，再加上背後有「綜藝大哥大」五字，使路人經過靈堂都嚇了一跳，誤以為是張菲本人發生什麼事了。

據《蘋果日報》報導，住在雲林縣斗南鎮的宋武雄，當兵時在藝工隊服務，奠定表演基礎，2005年他曾受邀上《綜藝大哥大》，一身白西裝、圓帽加捲髮，讓張菲本人也笑翻，嚇到不敢靠近對方，封宋武雄完全是小一號的Q版張菲，對兩人撞臉引以為傲。

上月31日，宋武雄因心肺衰竭逝世，明下午將舉行告別式，近日工人忙趕工靈堂，因遺照是選用宋武雄當年上節目《綜藝大哥大》的獨照，讓路過民眾一度驚訝，宋武雄女兒則表示，希望張菲大哥不要介意，無意冒犯他，只因父親生前透露真的十分喜愛這張照片。

(中時電子報)