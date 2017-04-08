玩蒙古 順遊貝加爾湖尋神秘傳說

夜宿蒙古包，外面就是壯觀的星空，在沒有電子產品干擾的純淨之地，享受真正的生活。（達志影像/Shutterstock）

蒙古草原上的孩子，自小便學會騎馬，對它們來說，這事一種日常。（達志影像/Shutterstock）

「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」，蔚藍的天空、茫茫無際的草原，當風吹起時，牧草被壓低了，成群被放牧牛羊顯露了出來，這首敕勒人所唱的民歌耳熟能詳，它歌頌了蒙古大草原壯闊的景色、也將遊牧民族的生活勾勒出來，蒙古那綠油油、無邊際的草場景象總是騷動人心，無處不勾引著旅人們前往一親芳澤。

「噠噠」的馬蹄聲，在蒙古草原是日常，這裡的孩子從小就揮舞著長鞭，在廣闊的綠地上奔馳自若，對在擁擠的城市中生存的人來說，能過上幾天這樣的日子即感快活無比，牧民們最純真的笑容、夜晚以星空穹蒼為帳、大地為床，少了汽機車的呼嘯、電子產品的「干擾」，體驗過了，才知道什麼是真正的怡然自得。

貝加爾湖湖水相當澄澈，能見湖面下40公尺深的物體。（達志影像/Shutterstock）

湖上有時瀰漫煙霧，水怪傳說讓貝加爾湖更增添神祕色彩。（達志影像/Shutterstock）

鄰近蒙古、位在俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州及布里亞特共和國境內的貝加爾湖，湖水極為澄澈清冽，透明度深達40.5公尺，被譽為是「西伯利亞的明眸」，貝加爾湖水量不僅豐富，水質甚至好到可以直接飲用，這裡風光秀麗，有人說這裡是一塊美到讓人忘了呼吸、純淨到極致的世外桃源。

貝加爾湖在地球上存在超過 2500 萬年，是世界上年代最久的湖泊，最深處達1732公尺，正也因為它的年齡夠大、深度夠深，生活在湖底的各種珍稀生物以及偶爾起霧的平靜湖面，讓水怪的傳聞不脛而走，雖然至今並未有足夠的證據以及清楚的照片可以證實，但如同尼斯湖水怪的神秘傳說，為貝加爾湖更添了看頭。

(中時電子報)