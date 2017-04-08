瑞典卡車攻擊後 街道冷清目擊者仍驚恐

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瑞典斯德哥爾摩一向喧囂的市中心今晚異常冷清，餐廳、酒吧與戲院全都大門緊閉，街上空無一人。數小時前，1輛貨車衝撞1家百貨公司外的人群，造成4人喪命，15人受傷。

法新社報導，斯德哥爾摩市民顯然遵從警方建議，乖乖待在室內，避免前往人潮擁擠區域，讓數條通常人潮熙攘的街道冷清許多。

當地時間今天下午近3時，1輛載啤酒的貨車衝撞門庭若市的艾倫斯（Ahlens）百貨公司騎樓一角，也衝進廣受遊客歡迎的皇后大街（Drottninggatan），而斯德哥爾摩中央地鐵站就在地底下。

攻擊事件發生當時，現場一片混亂。

緊急應變人員趕抵現場後，地上可見披蓋橘色毯子的幾具屍體，碎玻璃四散，旁邊柏油路上還有一大片血跡。

瑞典警方與總理勒夫文（Stefan Lofven）形容，事件為「恐怖攻擊」。

備受驚嚇的行人向法新社形容當時所見。目擊者高芬（Rikard Gauffin）說：「1輛大卡車開始行進…壓碎所有東西，真的輾過所有東西。」

「這太可怕了，到處都躺著屍體…這真的好可怕。」（譯者：中央社周莉芳）1060408

(中央社)