持毒案延期開庭 周立波籲多報導他捐錢
中國大陸脫口秀演員周立波紐約持有槍枝毒品案宣告延到6月再次開庭。他於紐約時間7日接受媒體記者採訪時，呼籲媒體「多宣傳中國的正能量，多宣傳周立波捐了4000多萬」。
周立波今年1月在美國因涉嫌非法持有槍枝和毒品被捕，並在繳納5000美元保釋金後獲釋。原定於3月9日再度出庭，之後出庭日期延至4月7日，控罪不變。
新浪娛樂報導，周立波紐約時間7日現身法庭。在進入法庭1分鐘左右後，周立波對現場媒體記者表示「你們應該多宣傳中國的正能量，多宣傳周立波捐了4000多萬。」
目前案件再次開庭時間延至6月9日。
現年49歲的周立波是上海人，為「海派清口」創始人，大陸知名主持人、演員。2009年，他創辦電視脫口秀節目「壹周立波秀」，讓他成為大陸家喻戶曉的影視名人。
所謂「海派清口」這種表演形式，是周立波從上海的「單口滑稽」、北京、天津「單口相聲」等曲藝和現場喜劇中汲取精華發展而成。
目前周立波被控非法持有武器、武器上膛、開車打手機、非法持有管制藥物共4項罪名，並遭起訴。
對於這起案件，周立波始終表示「槍是合法的，毒品我不知道」，並且曾發微博聲稱「相信法律會尊重事實還我清白」。1060408
(中央社)
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