高煉廠開發 陳菊赴德汲取經驗

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中油高雄煉油廠址已經關廠，數百公頃的土地該怎麼開發，才能不再衝擊環境？高雄市長陳菊赴德國參訪柏林科學城創新中心，建議參酌德國創新園區規劃的經驗。

陳菊偕高雄市議長康裕成，7日在德國柏林參訪柏林科學城創新中心The Berlin Adlershof Science City，瞭解德國創新園區規劃的經驗及GSG事業Berlin-Mitte Amperium am Humboldthain科技新創事業基地。

同時，為增進台德間國際關係，參訪團也與德國國會議員進行餐敘交流，分別為德國國會議員Dr. Philipp Lengsfeld、柏林邦議會Florian Graf議員、Danny Freymark議員及布蘭登堡邦邦議會Roswitha Schier議員。

市府指出，Adlershof園區有4大區塊：科學與技術園區、柏林洪堡大學、媒體園區、住宅生活空間等，佔地面積為420公頃；園區擁有16個研究單位，1041家企業進駐，1萬600人在此就業，園區整體產值約18億歐元。

事實上，園區前身是德國最早的飛行試驗場，也是前東德科學院與航空研發基地所在，在戰後歷經荒廢困境，柏林市政府成立WISTA管理公司重新進行開發，並且引入柏林洪堡大學研究所進駐，形成群聚效應，目前進駐產業以高科技產業為主。

陳菊還轉到GSG事業Berlin-Mitte Amperium am Humboldthain科技新創事業基地參訪，了解GSG事業第一個電能基地，自有屋頂太陽光電系統提供e-car與e-bike電力運轉的情形。

陳菊指出，柏林新創園區提供完善的生活機能，進駐園區的業者結合研究機構及學術機構，成為產學研的合作模式，是高雄可以學習的方向。

園區利用舊有工業廠址再利用作為新創中心，其活化舊有土地，創造出新園區的過程值得學習。她建議中油公司未來針對高雄煉油廠場址做重新規劃時，也可參考德國園區的案例。1060408

(中央社)